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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240516/18416048.html
戦闘車両「テルミナートル」　軍事作戦区域からの映像
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戦車支援戦闘車「テルミナートル」は戦闘で性能を十分に発揮し、「驚異的な耐久力」を持っている。ロシア軍の照準手がスプートニクに語った。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T03:55+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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彼によると、「テルミナートル」は現在、ウクライナ軍にとって最優先の標的のひとつだという。 「テルミナートル」は2018年にロシアで採用された。その能力については、スプートニクの記事でお読みください。
https://sputniknews.jp/20230202/14792791.html
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戦闘車両「テルミナートル」　軍事作戦区域からの映像

2024年5月16日, 03:55
© Sputnik / Evgeny Biyatov / メディアバンクへ移行戦闘車両「テルミナートル」　軍事作戦区域からの映像
戦闘車両「テルミナートル」　軍事作戦区域からの映像 - Sputnik 日本, 1920, 16.05.2024
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戦車支援戦闘車「テルミナートル」は戦闘で性能を十分に発揮し、「驚異的な耐久力」を持っている。ロシア軍の照準手がスプートニクに語った。
彼によると、「テルミナートル」は現在、ウクライナ軍にとって最優先の標的のひとつだという。
「テルミナートル」は2018年にロシアで採用された。その能力については、スプートニクの記事でお読みください。
Терминатор - Sputnik 日本, 1920, 02.02.2023
【視点】実戦に使われるロシアの最新戦車支援戦闘車「テルミナートル」
2023年2月2日, 18:00
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