https://sputniknews.jp/20240516/18416048.html

戦闘車両「テルミナートル」 軍事作戦区域からの映像

戦闘車両「テルミナートル」 軍事作戦区域からの映像

Sputnik 日本

戦車支援戦闘車「テルミナートル」は戦闘で性能を十分に発揮し、「驚異的な耐久力」を持っている。ロシア軍の照準手がスプートニクに語った。 2024年5月16日, Sputnik 日本

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ウクライナでの露特別軍事作戦

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彼によると、「テルミナートル」は現在、ウクライナ軍にとって最優先の標的のひとつだという。 「テルミナートル」は2018年にロシアで採用された。その能力については、スプートニクの記事でお読みください。

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