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米テキサス州で艀が橋に衝突 メキシコ湾に原油が流出

米テキサス州で艀が橋に衝突 メキシコ湾に原油が流出

Sputnik 日本

現地時間15日午前、米テキサス州南東部沿岸のガルベストンで艀（はしけ）が橋に衝突し、メキシコ湾岸の湾に原油が流出した。米国の各メディアが伝えた。 2024年5月16日, Sputnik 日本

2024-05-16T08:52+0900

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地元メディアによると、橋を横切る鉄道橋梁の一部が崩壊し、艀の上に落下した。現在のところ、負傷者は出ていない。艀は3万ガロンの油を積んでいたが、どれだけの量が流出したかは不明。事故が発生した橋はガルベストン市とペリカン島を繋いでいる。米国では3月末、東部メリーランド州ボルチモアでコンテナ船が衝突し、橋が崩落。この事故で6人が死亡した。

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