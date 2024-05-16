https://sputniknews.jp/20240516/18418149.html
岸田首相、スロバキア首相銃撃を強く非難
岸田首相、スロバキア首相銃撃を強く非難
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岸田文雄首相は16日、スロバキアのフィツォ首相が銃撃された事件について、自身のSNS・Xに「断固として非難する」とのコメントを投稿した。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T12:10+0900
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岸田首相は、「フィツォ首相が銃撃されたとの報に接し、強い衝撃を覚える」と表明。フィツォ首相の早期回復を祈るとともに「このような民主主義に対する暴力行為を断固として非難し、スロバキア政府とその国民に対し、強い連帯の意を表す」と綴った。これより前、スロバキアの副首相は、フィツォ首相の容態について「命に別状はない」と発表した。
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岸田首相、スロバキア首相銃撃を強く非難
岸田文雄首相は16日、スロバキアのフィツォ首相が銃撃された事件について、自身のSNS・Xに「断固として非難する」とのコメントを投稿した。
岸田首相は、「フィツォ首相が銃撃されたとの報に接し、強い衝撃を覚える」と表明。
フィツォ首相の早期回復を祈るとともに「このような民主主義に対する暴力行為を断固として非難し、スロバキア政府とその国民に対し、強い連帯の意を表す」と綴った。
これより前、スロバキアの副首相は、フィツォ首相の容態について「命に別状はない」と発表した。