https://sputniknews.jp/20240516/18422497.html
「甘えや補助はいらない、任務遂行するだけ」 前線で戦う女性の決意
「甘えや補助はいらない、任務遂行するだけ」 前線で戦う女性の決意
Sputnik 日本
ロシア軍のドローン部隊で活躍する女性兵士、コードネーム「ガエチカ」さんがスプートニクのインタビューに応じ、戦場に来た理由や日々の任務、故郷で帰りを待つ家族について語った。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T21:00+0900
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ロシア軍のドローン部隊で活躍する女性兵士、コードネーム「ガエチカ」さんがスプートニクのインタビューに応じ、戦場に来た理由や日々の任務、故郷で帰りを待つ家族について語った。