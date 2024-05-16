https://sputniknews.jp/20240516/24-18413563.html
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
Sputnik 日本
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年5月16日, Sputnik 日本
2024-05-16T01:27+0900
2024-05-16T01:27+0900
2024-05-16T01:27+0900
ロシア
ロシア軍
国内
病気
自民党
クリル諸島
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/10/18414070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26df101211fb35575a6720bc4add31d1.png
国内
クリル諸島
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/10/18414070_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cd3f3dd57144ddf0599bbe2759caf107.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, ロシア軍, 国内, 病気, 自民党, クリル諸島
ロシア, ロシア軍, 国内, 病気, 自民党, クリル諸島
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
スロバキアのィツォ首相が15日、銃撃され、病院に搬送された。スロバキア内務省は、首相に対する暗殺未遂があったことを確認した。
日本では「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」の感染者が過去最多となるペースで増加している。「人食いバクテリア」とも呼ばれる「劇症型溶血性レンサ球菌」による感染症は、手足の壊死や多臓器不全を引き起こし、最悪の場合死に至ることもある。
ロシア軍は南部の戦線にあるザポロジエ州ラボティノを完全に解放した。
裏金問題を受けた政治資金規制法改正をめぐり、自民党は15日、政治資金 パーティー券の購入者を公開する基準を、現行の「20万円超」から「10万円超」に引き下げる案を公明党に示した。
ロシア・サハリン州の南クリル諸島（北方4島）をめぐり、北海道の鈴木直道知事や元島民の団体関係者らが14日、総理官邸を訪れ 岸田首相に問題解決を求める要望書を手渡した。