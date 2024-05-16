ニュースを見逃した方のために　過去24時間の国際報道ダイジェスト

日本では「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」の感染者が過去最多となるペースで増加している。「人食いバクテリア」とも呼ばれる「劇症型溶血性レンサ球菌」による感染症は、手足の壊死や多臓器不全を引き起こし、最悪の場合死に至ることもある。