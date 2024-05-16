https://sputniknews.jp/20240516/3-18421708.html

岸田首相、党員獲得を指示 自民党員3万人減受け

岸田首相、党員獲得を指示 自民党員3万人減受け

Sputnik 日本

自民党総裁の岸田文雄首相は16日、金子恭之組織運動本部長と面会。自民党員が3万人以上減少したことを受け、信頼回復と党員数拡大を指示した。毎日新聞などが伝えた。 2024年5月16日, Sputnik 日本

2024-05-16T18:49+0900

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2024-05-16T18:50+0900

岸田文雄

政治

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2023年12月時点で自民党員数は約109万人。前年比で3万3688人の減少となっていた。このニュースにインターネット上では「いやもっと減ってるでしょ」「異次元の鈍感力。完全な他人事」と冷ややかな反応が目立った。

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