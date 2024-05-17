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「不当な競争」 プーチン大統領、米国による中国の自動車産業への制裁について語る
「不当な競争」 プーチン大統領、米国による中国の自動車産業への制裁について語る
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は17日、ハルビン工業大学で学生と教授らと懇談した中で、米国の対中制裁は「中国車が優れてきた」ことが原因であると述べた。 2024年5月17日, Sputnik 日本
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「不当な競争」 プーチン大統領、米国による中国の自動車産業への制裁について語る

2024年5月17日, 19:44 (更新: 2024年5月17日, 22:00)
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Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - Sputnik 日本, 1920, 17.05.2024
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は17日、ハルビン工業大学で学生と教授らと懇談した中で、米国の対中制裁は「中国車が優れてきた」ことが原因であると述べた。
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