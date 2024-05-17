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「コインの裏表」　制裁でロシアの主要分野がより活発に＝プーチン大統領
「コインの裏表」　制裁でロシアの主要分野がより活発に＝プーチン大統領
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ロシアは制裁により困難に直面したが、それは、航空を含むロシアにとって欠くことのできない主要分野の発展を後押ししている。プーチン大統領がこのように述べた 2024年5月17日, Sputnik 日本
2024-05-17T20:17+0900
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「コインの裏表」　制裁でロシアの主要分野がより活発に＝プーチン大統領

2024年5月17日, 20:17 (更新: 2024年5月17日, 22:17)
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「コインの裏表」　制裁でロシアの主要分野がより活発に＝プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 17.05.2024
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ロシアは制裁により困難に直面したが、それは、航空を含むロシアにとって欠くことのできない主要分野の発展を後押ししている。プーチン大統領がこのように述べた
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