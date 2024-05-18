https://sputniknews.jp/20240518/17-18435342.html
新開発の誘導システムを搭載した戦術弾道ミサイルの発射実験を17日に実施＝北朝鮮メディア
新開発の誘導システムを搭載した戦術弾道ミサイルの発射実験を17日に実施＝北朝鮮メディア
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北朝鮮は金正恩総書記の立ち会いのもと、現地時間の17日午後に戦術弾道ミサイルの発射実験を日本海上で実施した。朝鮮中央通信が報じた。 2024年5月18日, Sputnik 日本
2024-05-18T09:22+0900
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ミサイルには、新たに開発した誘導システムが導入され、実験は成功したとのこと。韓国軍は、北朝鮮が東部の元山付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される数発を発射したと発表していた。
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新開発の誘導システムを搭載した戦術弾道ミサイルの発射実験を17日に実施＝北朝鮮メディア
北朝鮮は金正恩総書記の立ち会いのもと、現地時間の17日午後に戦術弾道ミサイルの発射実験を日本海上で実施した。朝鮮中央通信が報じた。
ミサイルには、新たに開発した誘導システムが導入され、実験は成功したとのこと。
韓国軍は、北朝鮮が東部の元山付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される数発を発射したと発表していた。