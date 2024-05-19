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グルジア大統領 「外国の代理人法」案に拒否権発動

グルジア大統領 「外国の代理人法」案に拒否権発動

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グルジア（ジョージア）のサロメ・ズラビシュヴィリ大統領は議会が承認した「外国の代理人に関する法案」に拒否権を発動した。 2024年5月19日, Sputnik 日本

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5月14日、グルジア議会は第3読会で「外国の代理人に関する法案」（「外国による影響の透明性に関する法律」）を承認した。議会の審議は、政権与党「グルジアの夢＝民主グルジア」の議員と野党議員の殴り合いにまで発展する中で行われた。同法案は収益の2割以上を外国から得る非営利団体、マスコミを政府の一覧に登録することを規定している。

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