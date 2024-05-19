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流れ星がポルトガル上空を通過
流れ星がポルトガル上空を通過
Sputnik 日本
ポルトガル上空で光の球が目撃された。現地メディアによると、強い光を放ったこの物体は、大気中を通過した流れ星だった。地元住民がその動画をSNSに投稿した。 2024年5月19日, Sputnik 日本
2024-05-19T16:48+0900
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流れ星は、宇宙空間にある塵が大気中で燃える際に放つ光の筋。
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ポルトガル上空で光の球が目撃された。現地メディアによると、強い光を放ったこの物体は、大気中を通過した流れ星だった。地元住民がその動画をSNSに投稿した。
流れ星は、宇宙空間にある塵が大気中で燃える際に放つ光の筋。