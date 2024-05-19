https://sputniknews.jp/20240519/18443627.html
イラン大統領が搭乗したヘリ見つかる 霧でハードランディング
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イランのライシ大統領が搭乗したヘリコプターが見つかった。ヘリコプターは同国北西部の東アゼルバイジャン州ウジ村付近にハードランディングした模様。救助隊が向かった。イラン国営タスニム通信が報じた。 2024年5月19日, Sputnik 日本
2024-05-19T23:27+0900
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イランのライシ大統領が搭乗したヘリコプターが見つかった。ヘリコプターは同国北西部の東アゼルバイジャン州ウジ村付近にハードランディングした模様。救助隊が向かった。イラン国営タスニム通信が報じた。