https://sputniknews.jp/20240520/218-18444054.html
ロシア経済は21世紀に入ってから8倍に成長 日本は縮小
ロシア経済は21世紀に入ってから8倍に成長 日本は縮小
Sputnik 日本
21世紀に入ってからロシア経済は8倍に成長し、成長率では主要経済国の中で10位となった。一方、日本経済は21世紀に入ってから15％縮小した。スプートニクが国際通貨基金（IMF）と世界銀行のデータを分析した。 2024年5月20日, Sputnik 日本
2024-05-20T02:15+0900
2024-05-20T02:15+0900
2024-05-20T02:15+0900
経済
ロシア
国際
国内
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/13/18442639_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_96285baa1f74a7b386f3bee038c1aefe.jpg
23年間でロシアの国内総生産（GDP）は7.7倍に成長、20世紀末の2600億ドル（約40兆4700億円）から2兆ドル（約311兆3300億円）超まで増えた。最も急速な成長が見られたのは、BRICSに加盟したエチオピア（19.4倍）と中国（14.6倍、17兆7000億ドル）。なお、G7諸国の成長は2～2.9倍の範囲内だった。21世紀に入ってからドルベースのGDPが減少した唯一の国は、G7メンバーである日本。日本経済は前世紀末の5兆ドルから4兆2000億ドルへと15%縮小した。
国内
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/13/18442639_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_934f5869339c5eed4281df9e39f43075.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
経済, ロシア, 国際, 国内, 中国
ロシア経済は21世紀に入ってから8倍に成長 日本は縮小
21世紀に入ってからロシア経済は8倍に成長し、成長率では主要経済国の中で10位となった。一方、日本経済は21世紀に入ってから15％縮小した。スプートニクが国際通貨基金（IMF）と世界銀行のデータを分析した。
23年間でロシアの国内総生産（GDP）は7.7倍に成長、20世紀末の2600億ドル（約40兆4700億円）から2兆ドル（約311兆3300億円）超まで増えた。
最も急速な成長が見られたのは、BRICSに加盟したエチオピア（19.4倍）と中国（14.6倍、17兆7000億ドル）。なお、G7諸国の成長は2～2.9倍の範囲内だった。
21世紀に入ってからドルベースのGDPが減少した唯一の国は、G7メンバーである日本。日本経済は前世紀末の5兆ドルから4兆2000億ドルへと15%縮小した。
今月上旬、アンドレイ・ベロウソフ露第一副首相代行（当時）は、ロシア経済は購買力平価GDPを見た場合、2030年には日本を追い抜き、世界4位を占める可能性があると述べた。