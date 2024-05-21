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「蘇る伝説のソ連車」 新「ヴォルガ」が初お目見え
「蘇る伝説のソ連車」 新「ヴォルガ」が初お目見え
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露ニジニ・ノヴゴロドで開催の見本市「ロシアのデジタル産業2024」で、ロシアの「ヴォルガ」車の新しいラインアップが披露された。 2024年5月21日, Sputnik 日本
2024-05-21T21:22+0900
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出展されたのは3クラスの「ヴォルガ」：新「ヴォルガ」の生産はニジニ・ノヴゴロドで今年2024年に開始される。フルサイクルでの生産開始は来年、2025年。3クラスのうち、最初に量産が始まるのはセダンのヴォルガC40で、生産プロジェクトへの投資額は600億ルーブル（1035億円）を超える。「ヴォルガ」ブランドはソ連で誕生。当時、「ヴォルガ」は、自由販売される車両の中で最も高価で高級なブランドだった。
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露ニジニ・ノヴゴロドで開催の見本市「ロシアのデジタル産業2024」で、ロシアの「ヴォルガ」車の新しいラインアップが披露された。
新「ヴォルガ」の生産はニジニ・ノヴゴロドで今年2024年に開始される。フルサイクルでの生産開始は来年、2025年。3クラスのうち、最初に量産が始まるのはセダンのヴォルガC40で、生産プロジェクトへの投資額は600億ルーブル（1035億円）を超える。
「ヴォルガ」ブランドはソ連で誕生。当時、「ヴォルガ」は、自由販売される車両の中で最も高価で高級なブランドだった。