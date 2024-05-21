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消火栓損傷、マンホールから水噴射　神戸市
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神戸市長田区の市道で21日午後3時前、「水道管が爆発してマンホールを吹き飛ばした」と警察に通報があった。地下の消火栓が損傷したのが原因だとみられる。日本の各メディアが伝えた。 2024年5月21日, Sputnik 日本
2024-05-21T18:39+0900
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共同通信などによると、水柱が一時10メートルに達し、辺りは騒然とした。これまでにけが人の情報は確認されていない。発生から約40分後に止水され、周辺の約20軒が断水したという。
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消火栓損傷、マンホールから水噴射　神戸市

2024年5月21日, 18:39
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噴射 - Sputnik 日本, 1920, 21.05.2024
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神戸市長田区の市道で21日午後3時前、「水道管が爆発してマンホールを吹き飛ばした」と警察に通報があった。地下の消火栓が損傷したのが原因だとみられる。日本の各メディアが伝えた。
共同通信などによると、水柱が一時10メートルに達し、辺りは騒然とした。これまでにけが人の情報は確認されていない。発生から約40分後に止水され、周辺の約20軒が断水したという。
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