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乱気流で乗客死亡、けが人多数 シンガポール航空

乱気流で乗客死亡、けが人多数 シンガポール航空

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シンガポール航空は21日、英ロンドン発、シンガポール行のSQ321便（ボーイング777型機）が飛行中に乱気流に遭い、少なくとも乗客1人が死亡したと発表した。321便は目的地を変更し、タイのバンコクに着陸した。 2024年5月21日, Sputnik 日本

2024-05-21T20:17+0900

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同社の発表によると、他に複数のけが人がいる。ロイター通信によると、321便には乗客211人、乗員は18人が乗っていた。現地メディアではけが人が30人に上るとの報道もあるが、詳細は不明。

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