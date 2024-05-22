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ロシア 非戦略核兵器演習の第1段階を開始＝露国防省
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ロシアの南軍管区で非戦略核兵器の準備と使用法を実践的に策定する演習の第1段階が始まった。ロシア国防省が発表した。 2024年5月22日, Sputnik 日本
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この段階の一環でミサイル編隊は、短距離弾道ミサイル9K720「イスカンデル」用の特殊弾薬を受け取り、ミサイルに装填し、発射準備のために陣地エリアに秘密裏に移送する作業を策定している。同時にミサイル編隊は、Kh-47M2キンジャールをはじめとする航空兵器用の特殊弾頭を装填し、指定の哨戒区域まで飛行させる訓練を行っている。
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ロシア 非戦略核兵器演習の第1段階を開始＝露国防省
2024年5月22日, 00:09 (更新: 2024年5月22日, 00:13)
ロシアの南軍管区で非戦略核兵器の準備と使用法を実践的に策定する演習の第1段階が始まった。ロシア国防省が発表した。
この段階の一環でミサイル編隊は、短距離弾道ミサイル9K720「イスカンデル」用の特殊弾薬を受け取り、ミサイルに装填し、発射準備のために陣地エリアに秘密裏に移送する作業を策定している。
同時にミサイル編隊は、Kh-47M2キンジャールをはじめとする航空兵器用の特殊弾頭を装填し、指定の哨戒区域まで飛行させる訓練を行っている。