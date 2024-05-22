露沿岸海域でクラゲが大量発生 綿毛のよう



🪼 黒海沿岸のリゾート地アナパで #クラゲ が大量発生し、地元住民や観光客を驚かせた。このような幻想的な現象を目撃した人たちがSNSに動画を投稿した。



学者らによると、このようなクラゲの大発生は、クラゲが冷たい水を好むことと関連している。… pic.twitter.com/so5qaDqyXD