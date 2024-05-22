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露沿岸海域でクラゲが大量発生　綿毛のよう
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黒海沿岸のリゾート地アナパでクラゲが大量発生し、地元住民や観光客を驚かせた。このような幻想的な現象を目撃した人たちがSNSに動画を投稿した。 2024年5月22日, Sputnik 日本
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学者らによると、このようなクラゲの大発生は、クラゲが冷たい水を好むことと関連している。大雨と急激な海水温の上昇を受け、クラゲは涼むために海岸の方へ移動したという。
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露沿岸海域でクラゲが大量発生　綿毛のよう

2024年5月22日, 23:38
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露沿岸海域でクラゲが大量発生　綿毛のよう - Sputnik 日本, 1920, 22.05.2024
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黒海沿岸のリゾート地アナパでクラゲが大量発生し、地元住民や観光客を驚かせた。このような幻想的な現象を目撃した人たちがSNSに動画を投稿した。
学者らによると、このようなクラゲの大発生は、クラゲが冷たい水を好むことと関連している。大雨と急激な海水温の上昇を受け、クラゲは涼むために海岸の方へ移動したという。
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