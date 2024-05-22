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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
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世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年5月22日, Sputnik 日本
2024-05-22T01:07+0900
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
日本政府は、6月から実施する所得税と住民税の定額減税について、企業などに対し、給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づける方針を決めた。
5月20日に権力失効したゼレンスキー氏について、法学博士で「もうひとつのウクライナ」評議会のヴィクトル・メドヴェチュク議長は、免責特権を失ったことから、権力を簒奪した罪で刑事責任を問われるべきだと述べた。
日本政府は21日、首相官邸で物価問題に関する関係閣僚会議を開き、手紙（25グラム以下の定形郵便物）の郵便料金の上限を現行の84円から110円に引き上げる改定案を了承した。共同通信が報じた。
露ベルゴロド州へのウクライナ軍ドローン攻撃で1人が死亡、3人が負傷。
米国は今週中にも新たなウクライナ軍事支援パッケージを発表する可能性がある。
イラン大統領選挙は6月28日に実施。同国の監督者評議会が発表した。
EUは6月25日にモルドバとウクライナの加盟に関する公式的な交渉を開始する構え。ポリティコ紙が報じた。