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「FBIがトランプ氏暗殺を企てた」 米極右議員が主張
「FBIがトランプ氏暗殺を企てた」 米極右議員が主張
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過激な発言で知られる米共和党強硬派のマージョリー・テイラー・グリーン下院議員は、FBIがドナルド・トランプ前大統領を殺害しようとしていたと主張した。 2024年5月22日, Sputnik 日本
2024-05-22T20:53+0900
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テイラー・グリーン議員は自身のSNSアカウントで、機密文書漏洩事件で2022年にトランプ氏がフロリダ州の邸宅の捜査を受けた際、「バイデンの司法省とFBIがトランプ氏暗殺を企て、青信号を出した」となど投稿した。
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「FBIがトランプ氏暗殺を企てた」 米極右議員が主張
過激な発言で知られる米共和党強硬派のマージョリー・テイラー・グリーン下院議員は、FBIがドナルド・トランプ前大統領を殺害しようとしていたと主張した。
テイラー・グリーン議員は自身のSNSアカウントで、機密文書漏洩事件で2022年にトランプ氏がフロリダ州の邸宅の捜査を受けた際、「バイデンの司法省とFBIがトランプ氏暗殺を企て、青信号を出した」となど投稿した。