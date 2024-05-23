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米国、他国による一方的なパレスチナ国家承認に反対
米国、他国による一方的なパレスチナ国家承認に反対
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バイデン米大統領は、パレスチナ国家は一方的な承認ではなく、イスラエルとの直接交渉で実現されるべきだと考えている。米国家安全保障会議（NSC）の報道官が発表した。CNNが報じた。 2024年5月23日, Sputnik 日本
2024-05-23T00:32+0900
2024-05-23T00:37+0900
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NSC報道官はまた、バイデン氏は「二国家解決策を断固として支持している」と強調した。
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米国、他国による一方的なパレスチナ国家承認に反対

2024年5月23日, 00:32 (更新: 2024年5月23日, 00:37)
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バイデン米大統領 - Sputnik 日本, 1920, 23.05.2024
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バイデン米大統領は、パレスチナ国家は一方的な承認ではなく、イスラエルとの直接交渉で実現されるべきだと考えている。米国家安全保障会議（NSC）の報道官が発表した。CNNが報じた。
NSC報道官はまた、バイデン氏は「二国家解決策を断固として支持している」と強調した。

現在、パレスチナを国家として承認している国は約140カ国（ロシアを含む）に上るが、米国や日本は承認していない。

パレスチナ国旗 - Sputnik 日本, 1920, 22.05.2024
欧州3国、パレスチナを国家承認　西側諸国では異例
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