https://sputniknews.jp/20240523/18467465.html
親パレスチナ参加者らがベルリンのフンボルト大学を占拠
親パレスチナ参加者らがベルリンのフンボルト大学を占拠
Sputnik 日本
パレスチナ支持の活動は数時間にわたって続いており、警察の推計によると、参加者約300人のうち数十人が学部棟への侵入に成功したという。 2024年5月23日, Sputnik 日本
2024-05-23T08:08+0900
2024-05-23T08:08+0900
2024-05-23T09:42+0900
パレスチナ
欧州
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/17/18467309_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d2b3d830b58cbac4bd36e480e66bcdf3.jpg
大学の管理部は現場で対応にあたっている。道路は封鎖されている模様。
パレスチナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/17/18467309_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4b09713de082efdfb9b88c3ea675e4e2.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
パレスチナ, 欧州, 社会
親パレスチナ参加者らがベルリンのフンボルト大学を占拠
2024年5月23日, 08:08 (更新: 2024年5月23日, 09:42)
パレスチナ支持の活動は数時間にわたって続いており、警察の推計によると、参加者約300人のうち数十人が学部棟への侵入に成功したという。
大学の管理部は現場で対応にあたっている。道路は封鎖されている模様。