https://sputniknews.jp/20240523/18467985.html
米国務長官の演説を親パレスチナ活動家らが妨害、「お前は戦犯、ガザの屠殺人」
米国務長官の演説を親パレスチナ活動家らが妨害、「お前は戦犯、ガザの屠殺人」
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ブリンケン米国務長官が連邦議会で演説を行おうとしたところ、親パレスチナの活動家らによる抗議で中断された。 2024年5月23日, Sputnik 日本
2024-05-23T10:33+0900
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手を赤く塗った活動家らは連行される前に、ブリンケン氏を戦犯、ガザ市民の屠殺人として批判した。また、廊下では「ガザの屠殺人」ともののしった。パレスチナ自治区ガザの保健当局は4月19日、イスラエル軍の攻撃によるガザの死者数が計3万4千人を超えたと発表した。 国連によると死者の3分の1近くにあたる1万人以上が女性だという。国際刑事裁判所は戦争犯罪、及び人道に対する犯罪を理由に、イスラエルのネタニヤフ首相、ガラント国防相、及びイスラム主義組織「ハマス」の指導者等に対する逮捕状を発行する決定を下した。
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米国務長官の演説を親パレスチナ活動家らが妨害、「お前は戦犯、ガザの屠殺人」
ブリンケン米国務長官が連邦議会で演説を行おうとしたところ、親パレスチナの活動家らによる抗議で中断された。
手を赤く塗った活動家らは連行される前に、ブリンケン氏を戦犯、ガザ市民の屠殺人として批判した。また、廊下では「ガザの屠殺人」ともののしった。
パレスチナ自治区ガザの保健当局は4月19日、イスラエル軍の攻撃によるガザの死者数が計3万4千人を超えたと発表した。 国連によると死者の3分の1近くにあたる1万人以上が女性だという。国際刑事裁判所は戦争犯罪、及び人道に対する犯罪を理由に、イスラエルのネタニヤフ首相、ガラント国防相、及びイスラム主義組織「ハマス」の指導者等に対する逮捕状を発行する決定を下した。