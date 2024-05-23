https://sputniknews.jp/20240523/18467985.html

米国務長官の演説を親パレスチナ活動家らが妨害、「お前は戦犯、ガザの屠殺人」

米国務長官の演説を親パレスチナ活動家らが妨害、「お前は戦犯、ガザの屠殺人」

Sputnik 日本

ブリンケン米国務長官が連邦議会で演説を行おうとしたところ、親パレスチナの活動家らによる抗議で中断された。 2024年5月23日, Sputnik 日本

2024-05-23T10:33+0900

2024-05-23T10:33+0900

2024-05-23T10:33+0900

社会

国際

ベンヤミン・ネタニヤフ

イスラエル

パレスチナ

国連

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0c/0b/17786471_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_acd7456c65a9a5d7f5625af8b60a11c0.jpg

手を赤く塗った活動家らは連行される前に、ブリンケン氏を戦犯、ガザ市民の屠殺人として批判した。また、廊下では「ガザの屠殺人」ともののしった。パレスチナ自治区ガザの保健当局は4月19日、イスラエル軍の攻撃によるガザの死者数が計3万4千人を超えたと発表した。 国連によると死者の3分の1近くにあたる1万人以上が女性だという。国際刑事裁判所は戦争犯罪、及び人道に対する犯罪を理由に、イスラエルのネタニヤフ首相、ガラント国防相、及びイスラム主義組織「ハマス」の指導者等に対する逮捕状を発行する決定を下した。

イスラエル

パレスチナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

社会, 国際, ベンヤミン・ネタニヤフ, イスラエル, パレスチナ, 国連