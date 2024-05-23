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米半導体エヌビディアが3か月決算発表、利益が7.3倍に

米半導体エヌビディアが3か月決算発表、利益が7.3倍に

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生成AI向けの半導体を手がける米エヌビディアが4月までの3か月間決算を発表し、大幅な増収増益を明かした。 2024年5月23日, Sputnik 日本

2024-05-23T07:42+0900

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売り上げは前年同時期比で3.6倍に増えて260億4400万ドル（約4兆800億円）、最終的な利益は前年同時期比で7.3倍に増えて148億8100万ドル（約2兆3300億円）だった。生成AIの利用が世界で急速に広がっていることから、AI向けの半導体需要が急増しているとのこと。

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