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米半導体エヌビディアが3か月決算発表、利益が7.3倍に
米半導体エヌビディアが3か月決算発表、利益が7.3倍に
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生成AI向けの半導体を手がける米エヌビディアが4月までの3か月間決算を発表し、大幅な増収増益を明かした。 2024年5月23日, Sputnik 日本
2024-05-23T07:42+0900
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2024-05-23T09:46+0900
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売り上げは前年同時期比で3.6倍に増えて260億4400万ドル（約4兆800億円）、最終的な利益は前年同時期比で7.3倍に増えて148億8100万ドル（約2兆3300億円）だった。生成AIの利用が世界で急速に広がっていることから、AI向けの半導体需要が急増しているとのこと。
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米半導体エヌビディアが3か月決算発表、利益が7.3倍に
2024年5月23日, 07:42 (更新: 2024年5月23日, 09:46)
生成AI向けの半導体を手がける米エヌビディアが4月までの3か月間決算を発表し、大幅な増収増益を明かした。
売り上げは前年同時期比で3.6倍に増えて260億4400万ドル（約4兆800億円）、最終的な利益は前年同時期比で7.3倍に増えて148億8100万ドル（約2兆3300億円）だった。
生成AIの利用が世界で急速に広がっていることから、AI向けの半導体需要が急増しているとのこと。