https://sputniknews.jp/20240523/4-18466511.html

上下水道整備へ4億円超の無償資金協力 日・グアテマラ外相会談

上下水道整備へ4億円超の無償資金協力 日・グアテマラ外相会談

Sputnik 日本

上川外相は22日、訪日中のグアテマラのマルティネス外相と会談した。両氏は、日本から上下水道を整備する機材を供与するための無償資金協力や、2国間による政策協議の立上げに係る合意文書に署名した。日本外務省が発表した。 2024年5月23日, Sputnik 日本

2024-05-23T01:38+0900

2024-05-23T01:38+0900

2024-05-23T01:38+0900

国内

グアテマラ

政治

経済

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/17/18466392_0:93:2048:1245_1920x0_80_0_0_2acbdfb57c476830d63b28b86481c4a7.jpg

外務省によると、上下水道整備に係る無償資金協力の供与額は4億4000万円。日本はポンプ、クレーン車などをグアテマラに供与する。上川外相は、日本にとってグアテマラは来年2025年に外交関係樹立90周年を迎える友好国であり、「自由、民主主義、法の支配、市場経済などの価値と原則を共有する重要なパートナー」だと述べ、「ハイレベル対話を歓迎し、一層連携したい」と語った。

国内

グアテマラ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内, グアテマラ, 政治, 経済