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ロシア南部でUFO？

ロシア南部でUFO？

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ロシア南部で未確認飛行物体の目撃情報が相次いだ。SNS上ではスタブロポリ地方、クラスノダール地方など各地で撮影された、空を走る光の筋を捉えた映像が拡散されている。 2024年5月23日, Sputnik 日本

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ロシア

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流れ星や彗星と考える人もいれば、人工衛星や「敵の放った物体」と推測する人もいた。だが、宇宙分野に詳しい人々によると、こうした光の筋は宇宙ゴミが高速で落下し、焼ける際にみられるのだという。

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