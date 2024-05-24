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まるで映画のワンシーン？ 落雷の瞬間
まるで映画のワンシーン？ 落雷の瞬間
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セルビアのベオグラードで撮影されたという落雷を、スローモーションで再生した映像がSNS上で話題になっている。コメント欄には「この世の終わりみたい」「どんな特殊効果よりもいいね」と驚きの声が相次いだ。 2024年5月24日, Sputnik 日本
2024-05-24T16:58+0900
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まるで映画のワンシーン？ 落雷の瞬間
2024年5月24日, 16:58 (更新: 2024年5月24日, 17:01)
セルビアのベオグラードで撮影されたという落雷を、スローモーションで再生した映像がSNS上で話題になっている。コメント欄には「この世の終わりみたい」「どんな特殊効果よりもいいね」と驚きの声が相次いだ。