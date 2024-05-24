日本
露外務省 日本との核兵器廃棄支援の政府間協定終了を発表
https://sputniknews.jp/20240524/cis-18479497.html
世界は大戦の脅威に再び直面＝CIS執行書記
世界は大戦の脅威に再び直面＝CIS執行書記
Sputnik 日本
ウクライナと中東を巡る情勢は、世界的な対立を引き起こす危険性をはらんでいる。セルゲイ・レベジェフ独立国家共同体（CIS）執行書記は、キルギスの首都ビシュケクで開催の第54回CIS諸国情報機関幹部会議の席でこのように述べた。 2024年5月24日, Sputnik 日本
2024-05-24T22:40+0900
2024-05-24T22:40+0900
ロシア
cis
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/18/18480334_0:122:3071:1849_1920x0_80_0_0_d5adb1c9333661643e967a3752d7dc44.jpg
ビシュケクでは、第54回CIS諸国情報機関幹部会議が開催されている。 会議には、キルギス国家保安庁のカムチベク・タシエフ長官、露連邦保安庁アレクサンドル・ボルトニコフ長官、露対外情報庁のセルゲイ・ナルイシキン長官、その他CIS諸国の情報機関のトップが参加している。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/18/18480334_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_8fcbb0c7cf84d6143079c04f4854e75d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, cis, 政治
ロシア, cis, 政治

世界は大戦の脅威に再び直面＝CIS執行書記

2024年5月24日, 22:40
© Sputnik / Zhantay MakenovCIS諸国安全保障・情報機関幹部会議
CIS諸国安全保障・情報機関幹部会議 - Sputnik 日本, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Zhantay Makenov
サイン
ウクライナと中東を巡る情勢は、世界的な対立を引き起こす危険性をはらんでいる。セルゲイ・レベジェフ独立国家共同体（CIS）執行書記は、キルギスの首都ビシュケクで開催の第54回CIS諸国情報機関幹部会議の席でこのように述べた。

「ネオナチ思想と外国人嫌悪の拡散、それを背景にした国際テロ組織の活性化も世界的な紛争が勃発する前兆となる」

ビシュケクでは、第54回CIS諸国情報機関幹部会議が開催されている。 会議には、キルギス国家保安庁のカムチベク・タシエフ長官、露連邦保安庁アレクサンドル・ボルトニコフ長官、露対外情報庁のセルゲイ・ナルイシキン長官、その他CIS諸国の情報機関のトップが参加している。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала