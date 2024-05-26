岸田首相　中国の李首相と会談　台湾周辺の軍事情勢を注視

処理水海洋放出による、中国の日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を求める。これについては事務レベル協議の加速で一致。

日本周辺での中国の軍事活動に深刻な懸念。尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域に設置の中国ブイの即時撤去を求める。