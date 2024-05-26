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岸田首相 中国の李首相と会談 台湾周辺の軍事情勢を注視
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訪韓中の岸田首相は26日午後、中国の李 強首相と会談を実施し、日中関係の安定化は「両国のみならず地域や国際社会にとっても有益」と述べた。岸田首相は明日、27日の日中韓3か国の首脳会議に向け、今日、現地入りした。 2024年5月26日, Sputnik 日本
2024-05-26T20:35+0900
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岸田首相の主な声明
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岸田首相 中国の李首相と会談 台湾周辺の軍事情勢を注視
訪韓中の岸田首相は26日午後、中国の李 強首相と会談を実施し、日中関係の安定化は「両国のみならず地域や国際社会にとっても有益」と述べた。岸田首相は明日、27日の日中韓3か国の首脳会議に向け、今日、現地入りした。
処理水海洋放出による、中国の日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を求める。これについては事務レベル協議の加速で一致。
日本周辺での中国の軍事活動に深刻な懸念。尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域に設置の中国ブイの即時撤去を求める。
日本は台湾を巡る軍事情勢の動向を注視。台湾海峡の平和と安定は国際社会にとって極めて重要。
閣僚級の協力の拡大が重要。これに「日中ハイレベル経済対話」や「日中ハイレベル人的・文化交流対話」を活用するよう提案。