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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240526/29-18490497.html
ウクライナ軍が露ベルゴロド州を攻撃　ロシア側はロケット弾29発を破壊
ウクライナ軍が露ベルゴロド州を攻撃　ロシア側はロケット弾29発を破壊
Sputnik 日本
ロシアの防空システムはモスクワ時間25日22時30分ごろ、西部ベルゴロド州上空でウクライナの多連装ロケット砲「ヴァンピール」から発射された29発と巡航ミサイル「ネプチューン」1発を破壊した。露国防省が報告した。 2024年5月26日, Sputnik 日本
2024-05-26T08:20+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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これより前、ウクライナ軍はベルゴロド州オクチャブリスキー村やドゥボヴォエ村を砲撃。同州のグラドコフ知事は、ウクライナの砲撃により民間人4人が死亡し、12人の負傷者が病院に搬送されたと明らかにした。動画は、砲撃を受けた民家の消火活動にあたる露非常事態省の職員の様子。
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ウクライナ軍が露ベルゴロド州を攻撃　ロシア側はロケット弾29発を破壊

2024年5月26日, 08:20
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ウクライナ軍が露ベルゴロド州を攻撃　ロシア側はロケット弾29発を破壊 - Sputnik 日本, 1920, 26.05.2024
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ロシアの防空システムはモスクワ時間25日22時30分ごろ、西部ベルゴロド州上空でウクライナの多連装ロケット砲「ヴァンピール」から発射された29発と巡航ミサイル「ネプチューン」1発を破壊した。露国防省が報告した。
これより前、ウクライナ軍はベルゴロド州オクチャブリスキー村やドゥボヴォエ村を砲撃。同州のグラドコフ知事は、ウクライナの砲撃により民間人4人が死亡し、12人の負傷者が病院に搬送されたと明らかにした。
動画は、砲撃を受けた民家の消火活動にあたる露非常事態省の職員の様子。
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