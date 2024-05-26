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ウクライナ軍が露ベルゴロド州を攻撃 ロシア側はロケット弾29発を破壊

ウクライナ軍が露ベルゴロド州を攻撃 ロシア側はロケット弾29発を破壊

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ロシアの防空システムはモスクワ時間25日22時30分ごろ、西部ベルゴロド州上空でウクライナの多連装ロケット砲「ヴァンピール」から発射された29発と巡航ミサイル「ネプチューン」1発を破壊した。露国防省が報告した。 2024年5月26日, Sputnik 日本

2024-05-26T08:20+0900

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これより前、ウクライナ軍はベルゴロド州オクチャブリスキー村やドゥボヴォエ村を砲撃。同州のグラドコフ知事は、ウクライナの砲撃により民間人4人が死亡し、12人の負傷者が病院に搬送されたと明らかにした。動画は、砲撃を受けた民家の消火活動にあたる露非常事態省の職員の様子。

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