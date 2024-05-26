https://sputniknews.jp/20240526/nato-18492965.html

NATOのウクライナ戦略は失敗＝元米国防総省分析官

NATOのウクライナ戦略は失敗＝元米国防総省分析官

Sputnik 日本

NATOのストルテンベルグ事務総長がウクライナがロシア国内の目標を攻撃する際、西側兵器の使用を許可するよう同盟国に呼びかけたのは、NATOの自暴自棄の表れ。元米国防総省分析官のマイケル・マルーフ氏はスプートニクからの取材にこうコメントした。事務総長は先に、英紙エコノミストからの取材にこう発言していた。 2024年5月26日, Sputnik 日本

2024-05-26T18:35+0900

2024-05-26T18:35+0900

2024-05-26T18:37+0900

ロシア

米国

国際

ウクライナ

国内

米国防総省・ペンタゴン

nato

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/1a/18492798_0:115:2778:1677_1920x0_80_0_0_bea07c40452454718fac13180855254e.jpg

マルーフ氏は、NATOのパニック的な評価は、攻勢に成功するロシアを前にウクライナ軍が置かれた絶望的な状況を反映していると見ている。

ウクライナ

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 米国, 国際, ウクライナ, 国内, 米国防総省・ペンタゴン, nato