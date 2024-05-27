https://sputniknews.jp/20240527/18496902.html
日本、北朝鮮に人工衛星打ち上げ中止を求める
日本、北朝鮮に人工衛星打ち上げ中止を求める
Sputnik 日本
林芳正官房長官は27日午前の会見で、北朝鮮による人工衛星打ち上げの通報を受け、北京の大使館ルートを通じて、北朝鮮側に中止を求める申し入れを行ったと明らかにした。 2024年5月27日, Sputnik 日本
2024-05-27T12:50+0900
2024-05-27T12:50+0900
2024-05-27T12:50+0900
アジア
北朝鮮
国内
ミサイル
衛星
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/04/02/10522727_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_1b8a8228e9498c538145c140845ba821.jpg
林氏はまた、これまでの弾道ミサイル等の発射を含め、北朝鮮の行動は「我が国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものだ」と強調。防衛省・自衛隊では、防衛相からの破壊措置命令に基づき、必要な体制を構築しているという。海上保安庁は、27日午前0時から6月4日午前0時までの間、朝鮮半島西側の黄海2カ所とフィリピン・ルソン島東方の海域に航行警報を発表した。日本の排他的経済水域（EEZ）外に衛星の部品が落下すると予測されている。
北朝鮮
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/04/02/10522727_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_ef83008233d64c13aeccf73a7bffc9f5.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
アジア, 北朝鮮, 国内, ミサイル, 衛星
日本、北朝鮮に人工衛星打ち上げ中止を求める
林芳正官房長官は27日午前の会見で、北朝鮮による人工衛星打ち上げの通報を受け、北京の大使館ルートを通じて、北朝鮮側に中止を求める申し入れを行ったと明らかにした。
「北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用した発射は、衛星の打ち上げを目的とするものであったとしても、関連する国連安保理決議の明白な違反である」
林氏はまた、これまでの弾道ミサイル等の発射を含め、北朝鮮の行動は「我が国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものだ」と強調。防衛省・自衛隊では、防衛相からの破壊措置命令に基づき、必要な体制を構築しているという。
海上保安庁は、27日午前0時から6月4日午前0時までの間、朝鮮半島西側の黄海2カ所とフィリピン・ルソン島東方の海域に航行警報を発表した。日本の排他的経済水域（EEZ）外に衛星の部品が落下すると予測されている。