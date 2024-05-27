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日本、北朝鮮に人工衛星打ち上げ中止を求める

日本、北朝鮮に人工衛星打ち上げ中止を求める

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林芳正官房長官は27日午前の会見で、北朝鮮による人工衛星打ち上げの通報を受け、北京の大使館ルートを通じて、北朝鮮側に中止を求める申し入れを行ったと明らかにした。 2024年5月27日, Sputnik 日本

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林氏はまた、これまでの弾道ミサイル等の発射を含め、北朝鮮の行動は「我が国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものだ」と強調。防衛省・自衛隊では、防衛相からの破壊措置命令に基づき、必要な体制を構築しているという。海上保安庁は、27日午前0時から6月4日午前0時までの間、朝鮮半島西側の黄海2カ所とフィリピン・ルソン島東方の海域に航行警報を発表した。日本の排他的経済水域（EEZ）外に衛星の部品が落下すると予測されている。

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