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ドライブ中にトラの一家と遭遇
ドライブ中にトラの一家と遭遇
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ロシア極東の沿海州地域の路上で、野生のアムールトラの一家が撮影された。映像には2匹しか映っていないが、このとき全部で大人1匹、子ども3匹がいたという。人間を見て驚いたのか、すぐに森の中へ帰っていった。 2024年5月27日, Sputnik 日本
2024-05-27T15:19+0900
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ドライブ中にトラの一家と遭遇
ロシア極東の沿海州地域の路上で、野生のアムールトラの一家が撮影された。映像には2匹しか映っていないが、このとき全部で大人1匹、子ども3匹がいたという。人間を見て驚いたのか、すぐに森の中へ帰っていった。