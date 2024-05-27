https://sputniknews.jp/20240527/nato341-18498569.html
ロシアの砲弾生産、NATOの3倍 価格は4分の1＝米調査会社
ロシアの砲弾生産、NATOの3倍 価格は4分の1＝米調査会社
Sputnik 日本
米コンサルティング会社「ベイン・アンド・カンパニー」は2024年のロシアの砲弾生産数が450万発に達するとの推計を発表した。欧州と米国はあわせても130万発で、3倍以上の差が開く見込みだ。 2024年5月27日, Sputnik 日本
2024-05-27T18:26+0900
2024-05-27T18:26+0900
2024-05-27T18:26+0900
nato
ウクライナ
国際
ロシア
米国
欧州
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/1b/18050375_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_4d162bec9996efafaeda35dcbf47c474.jpg
また、NATO諸国が採用し、ウクライナにも供与している155ミリ砲弾の価格は、1発あたり4000ドル（約63万円）。一方のロシア砲弾は1発1000ドル（約16万円）と西側諸国の約4分の1になっている。ウクライナ軍は慢性的な砲弾不足に陥っている。NATO諸国は自国の備蓄の供与を行ってきたが、数量には限界がある。また、増産も図っているが生産体制を整えるのにも時間がかかり、現状ではゼレンスキー政権が求める数を供与できていないのが実情だ。
ウクライナ
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/1b/18050375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ef809227ec59b794687bbb74a0b35b7.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, ウクライナ, 国際, ロシア, 米国, 欧州
nato, ウクライナ, 国際, ロシア, 米国, 欧州
ロシアの砲弾生産、NATOの3倍 価格は4分の1＝米調査会社
米コンサルティング会社「ベイン・アンド・カンパニー」は2024年のロシアの砲弾生産数が450万発に達するとの推計を発表した。欧州と米国はあわせても130万発で、3倍以上の差が開く見込みだ。
また、NATO諸国が採用し、ウクライナにも供与している155ミリ砲弾の価格は、1発あたり4000ドル（約63万円）。一方のロシア砲弾は1発1000ドル（約16万円）と西側諸国の約4分の1になっている。
ウクライナ軍は慢性的な砲弾不足に陥っている。NATO諸国は自国の備蓄の供与を行ってきたが、数量には限界がある。また、増産も図っているが生産体制を整えるのにも時間がかかり、現状ではゼレンスキー政権が求める数を供与できていないのが実情だ。