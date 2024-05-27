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ロシアの砲弾生産、NATOの3倍 価格は4分の1＝米調査会社

ロシアの砲弾生産、NATOの3倍 価格は4分の1＝米調査会社

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米コンサルティング会社「ベイン・アンド・カンパニー」は2024年のロシアの砲弾生産数が450万発に達するとの推計を発表した。欧州と米国はあわせても130万発で、3倍以上の差が開く見込みだ。 2024年5月27日, Sputnik 日本

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また、NATO諸国が採用し、ウクライナにも供与している155ミリ砲弾の価格は、1発あたり4000ドル（約63万円）。一方のロシア砲弾は1発1000ドル（約16万円）と西側諸国の約4分の1になっている。ウクライナ軍は慢性的な砲弾不足に陥っている。NATO諸国は自国の備蓄の供与を行ってきたが、数量には限界がある。また、増産も図っているが生産体制を整えるのにも時間がかかり、現状ではゼレンスキー政権が求める数を供与できていないのが実情だ。

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