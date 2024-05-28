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モスクワ郊外で無人機撃墜　破片が民家に落下
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露モスクワ州のボロビヨフ知事は、防空部隊がモスクワ郊外のバラシハで無人機を撃墜したと報告した。 2024年5月28日, Sputnik 日本
2024-05-28T07:55+0900
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ボロビヨフ知事によると、モスクワ時間27日21時頃（日本時間28日午前3時）、モスクワの東にあるバラシハ・クチノ地区で無人機が撃墜された。無人機の破片が民家に落下した。撃墜された無人機の破片が男性２人を直撃した。うち１人は病院へ搬送されたが、命に別状はないという。
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モスクワ郊外で無人機撃墜　破片が民家に落下

2024年5月28日, 07:55
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モスクワ郊外で無人機撃墜　破片が民家に落下 - Sputnik 日本, 1920, 28.05.2024
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露モスクワ州のボロビヨフ知事は、防空部隊がモスクワ郊外のバラシハで無人機を撃墜したと報告した。
ボロビヨフ知事によると、モスクワ時間27日21時頃（日本時間28日午前3時）、モスクワの東にあるバラシハ・クチノ地区で無人機が撃墜された。無人機の破片が民家に落下した。
撃墜された無人機の破片が男性２人を直撃した。うち１人は病院へ搬送されたが、命に別状はないという。
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