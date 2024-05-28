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元航空幕僚長の田母神氏、都知事選出馬を表明
元航空幕僚長の田母神氏、都知事選出馬を表明
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元航空幕僚長の田母神俊雄氏（75）が28日、7月に行われる東京都知事選に無所属で出馬する考えを表明した。 2024年5月28日, Sputnik 日本
2024-05-28T12:07+0900
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田母神氏は、自身のXアカウントに「バイデン大統領やトランプ大統領よりは若いのでまだ頑張れると思います。これから準備を始めます」と綴った。田母神氏は2014年の都知事選にも出馬したが、落選している。選挙後、公選法違反（運動員買収）罪で有罪判決を受けた。
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元航空幕僚長の田母神氏、都知事選出馬を表明
元航空幕僚長の田母神俊雄氏（75）が28日、7月に行われる東京都知事選に無所属で出馬する考えを表明した。
田母神氏は、自身のXアカウントに「バイデン大統領やトランプ大統領よりは若いのでまだ頑張れると思います。これから準備を始めます」と綴った。
田母神氏は2014年の都知事選にも出馬したが、落選している。選挙後、公選法違反（運動員買収）罪で有罪判決を受けた。