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グルジア議会、「外国の代理人」法案に対する大統領拒否権を覆す

グルジア議会、「外国の代理人」法案に対する大統領拒否権を覆す

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グルジア（ジョージア）議会は28日の本会議で、「外国の代理人」法案に対して同国のズラビシビリ大統領が発動した拒否権を賛成多数で覆した。 2024年5月29日, Sputnik 日本

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グルジア議会のパプアシビリ議長は「議員84人が賛成、4人が反対。法案は可決された」と述べた。グルジアの与党「グルジア（ジョージア）の夢」は4月、「外国の代理人に関する法案」（「外国による影響の透明性に関する法律」）を議会に提出、その後、首都トビリシで野党勢力による抗議デモが始まった。グルジア議会は5月14日に同法案を可決、18日にズラビシビリ大統領が拒否権を発動した。

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