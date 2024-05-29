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パプアニューギニアで地滑り再発の恐れ

パプアニューギニアで地滑り再発の恐れ

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パプアニューギニア当局は、大規模な地滑りが起きた地域で再び #地滑り が発生する恐れがあるとしている。また、地滑りの被災地で感染症が流行する可能性についても懸念を表明した。 2024年5月29日, Sputnik 日本

2024-05-29T01:08+0900

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パプアニューギニアでは24日に大規模な地滑りが起き、2000人以上が生き埋めになった。また国際機関の職員らによると、土砂に埋まった遺体の腐敗が始まっており、被災地には今も水が流れ込み、住民は事実上、素手で土砂を掘って捜索を行っているため、感染症が流行する可能性があるという。

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