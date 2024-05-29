日本
https://sputniknews.jp/20240529/18510895.html
日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話
日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話
Sputnik 日本
新しい動画では、スプートニク特派員がおにぎりの世界に潜入。日本でおにぎり専門店がブームになっている理由を探ります！ 2024年5月29日, Sputnik 日本
2024-05-29T08:51+0900
2024-05-29T09:29+0900
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/1d/18510739_0:67:592:399_1920x0_80_0_0_5c808fa49e44e52cc2f6de0788968ce8.png
店主たちが自分の店を開く決心をした理由は？どんな問題に直面し、どんな実績を収めているのか？地元の起業家を応援し、彼らの驚くべきストーリーを知ってください！
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/1d/18510739_5:0:541:402_1920x0_80_0_0_d21850a870b34b583675bf3c1a5873b3.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
社会
社会

日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話

2024年5月29日, 08:51 (更新: 2024年5月29日, 09:29)
© 写真日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話
日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話 - Sputnik 日本, 1920, 29.05.2024
© 写真
サイン
新しい動画では、スプートニク特派員がおにぎりの世界に潜入。日本でおにぎり専門店がブームになっている理由を探ります！
店主たちが自分の店を開く決心をした理由は？どんな問題に直面し、どんな実績を収めているのか？地元の起業家を応援し、彼らの驚くべきストーリーを知ってください！
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала