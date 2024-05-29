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日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話
日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話
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新しい動画では、スプートニク特派員がおにぎりの世界に潜入。日本でおにぎり専門店がブームになっている理由を探ります！ 2024年5月29日, Sputnik 日本
2024-05-29T08:51+0900
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2024-05-29T09:29+0900
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店主たちが自分の店を開く決心をした理由は？どんな問題に直面し、どんな実績を収めているのか？地元の起業家を応援し、彼らの驚くべきストーリーを知ってください！
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日本のおにぎり専門店：店主たちの成功体験と苦労話
2024年5月29日, 08:51 (更新: 2024年5月29日, 09:29)
新しい動画では、スプートニク特派員がおにぎりの世界に潜入。日本でおにぎり専門店がブームになっている理由を探ります！
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