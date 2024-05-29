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ポーランド、ウクライナに供与した兵器でのロシア攻撃を容認

ポーランド、ウクライナに供与した兵器でのロシア攻撃を容認

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ポーランド国防省のツェザリー・トムチク次官は29日、ラジオ局「Radio Zet」に出演したなかで、同国がウクライナに供与した兵器によるロシア領への攻撃を容認する発言をした。 2024年5月29日, Sputnik 日本

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トムチク次官は「ポーランドがウクライナに供与する兵器にそのような制限はない」と述べた。また、他の西側諸国に対し、ロシア国内の標的を攻撃するために、ウクライナへ供給された武器の使用制限を解除するよう求めた。

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