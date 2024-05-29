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iPhoneにマイナ機能 首相、アップルCEOと電話会談へ

iPhoneにマイナ機能 首相、アップルCEOと電話会談へ

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マイナンバーカード機能のスマホ搭載をめぐり、日本政府は米アップル社のアイフォーン（iPhone）にも対応させる方向で調整に入った。29日、共同通信が政府関係者の話として伝えている。 2024年5月29日, Sputnik 日本

2024-05-29T20:24+0900

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岸田文雄首相がアップル社のティム・クックCEOと近く電話会談し、合意するという。これまではグーグル社のアンドロイドOSの端末のみに対応していた。日本でアイフォーンは市場シェアの約50%（MMD研究所、2023年9月）を占めており、適用拡大によりスマホでマイナ機能を利用できる人が一気に増える。

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