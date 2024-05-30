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陸上自衛隊の演習場で1人が負傷・意識不明 手榴弾の演習中に爆発か

陸上自衛隊の演習場で1人が負傷・意識不明 手榴弾の演習中に爆発か

Sputnik 日本

30日午前、山梨県にある陸上自衛隊の北富士演習場で、訓練中に事故が発生。1人が病院へ搬送された。NHKが報じた。 2024年5月30日, Sputnik 日本

2024-05-30T12:57+0900

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消防によると「手榴弾を使った演習中に爆発があり、1人がけがをしている」と通報があった。甲府市内の病院に搬送されたのは20代の男性で、顔や喉のあたりを負傷した。搬送時に意識はなかったという。防衛省関係者によると、訓練中に隊員が投げて破裂した手榴弾の破片が別の隊員に当たったとの情報も入っている。陸上自衛隊北富士駐屯地や自衛隊などが、詳細を確認している。

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