https://sputniknews.jp/20240530/18516409.html

訪日した中国共産党幹部、民間交流の必要性訴える

訪日した中国共産党幹部、民間交流の必要性訴える

Sputnik 日本

訪日中の中国共産党中央対外連絡部長の劉建超氏は29日、都内にある日中友好会館で演説し、民間交流の必要性を訴えた。日本メディアが報じた。 2024年5月30日, Sputnik 日本

2024-05-30T00:24+0900

2024-05-30T00:24+0900

2024-05-30T00:24+0900

中国

国内

政治

国際

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/1e/18516394_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_c9211031430b38242f6292c25d4d4300.jpg

テレ朝newsによると、劉氏はこれまでに日本の地方や農村地帯を訪れて交流した思い出を語り、「日本の農村地域の発展や日本人の勤勉さを自分の目で見て感動した」と述べ、民間交流の必要性を訴えた。また同氏は、アニメなどを通じた文化交流の重要性についても強調したという。また劉氏は同日、岸田首相を表敬訪問した。岸田氏は「戦略的互恵関係」の包括的な推進と「建設的かつ安定的な日中関係」の構築という方向性に沿って、両国間の課題や懸案について対話を重ねて進展を図ると共に、協力分野では互恵的協力を加速していきたい考えを伝えた。これに対し、劉氏は、対話の重要性について言及しつつ、日中対話の拡大に貢献していきたいと応じた。劉氏は自民・公明両党の招きで日本を訪れている。

中国

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

中国, 国内, 政治, 国際