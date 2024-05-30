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米テキサス州 駐機中の飛行機が暴風に吹き飛ばされる

米テキサス州 駐機中の飛行機が暴風に吹き飛ばされる

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テキサス州のダラス・フォートワース国際空港で激しい嵐が吹き荒れ、アメリカン航空の飛行機がゲートから吹き飛ばされる様子が捉えられた。 2024年5月30日, Sputnik 日本

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米南部では今週前半、竜巻や暴風が発生し、多くの住宅を破壊した。テキサス州当局によると、子ども2人を含む少なくとも7人が死亡、100人以上が負傷した。

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