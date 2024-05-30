日本
https://sputniknews.jp/20240530/18520042.html
米テキサス州　駐機中の飛行機が暴風に吹き飛ばされる
米テキサス州　駐機中の飛行機が暴風に吹き飛ばされる
Sputnik 日本
テキサス州のダラス・フォートワース国際空港で激しい嵐が吹き荒れ、アメリカン航空の飛行機がゲートから吹き飛ばされる様子が捉えられた。 2024年5月30日, Sputnik 日本
2024-05-30T11:49+0900
2024-05-30T11:49+0900
米国
飛行機
びっくり
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/329/22/3292269_0:110:4168:2454_1920x0_80_0_0_0b380689931d0d3bd006589b60c4f5f9.jpg
米南部では今週前半、竜巻や暴風が発生し、多くの住宅を破壊した。テキサス州当局によると、子ども2人を含む少なくとも7人が死亡、100人以上が負傷した。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/329/22/3292269_100:0:3372:2454_1920x0_80_0_0_9232628613e249b64c185a390d001f63.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 飛行機, びっくり
米国, 飛行機, びっくり

米テキサス州　駐機中の飛行機が暴風に吹き飛ばされる

2024年5月30日, 11:49
© AFP 2023 / YAMIL LAGEアメリカン航空の飛行機
アメリカン航空の飛行機 - Sputnik 日本, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / YAMIL LAGE
サイン
テキサス州のダラス・フォートワース国際空港で激しい嵐が吹き荒れ、アメリカン航空の飛行機がゲートから吹き飛ばされる様子が捉えられた。
米南部では今週前半、竜巻や暴風が発生し、多くの住宅を破壊した。テキサス州当局によると、子ども2人を含む少なくとも7人が死亡、100人以上が負傷した。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала