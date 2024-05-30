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訓練中に手りゅう弾爆発 意識不明の自衛隊隊員が死亡
訓練中に手りゅう弾爆発 意識不明の自衛隊隊員が死亡
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30日午前、山梨県にある陸上自衛隊 の北富士演習場で手りゅう弾が爆発した事故で、破片を受け意識不明となっていた隊員が死亡した。日本の各メディアが伝えている。 2024年5月30日, Sputnik 日本
2024-05-30T15:33+0900
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死亡したのは東京・練馬駐屯地所属の隊員（29）。顔や喉のあたりを負傷し病院に搬送されたが、午前10時50分に死亡が確認された。 事故を受け、陸上自衛隊は手りゅう弾などの火器を使用する訓練を全国で見合わせた。現在、当時の詳しい状況を調査している。
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訓練中に手りゅう弾爆発 意識不明の自衛隊隊員が死亡
2024年5月30日, 15:33 (更新: 2024年5月30日, 16:56)
30日午前、山梨県にある陸上自衛隊 の北富士演習場で手りゅう弾が爆発した事故で、破片を受け意識不明となっていた隊員が死亡した。日本の各メディアが伝えている。
死亡したのは東京・練馬駐屯地所属の隊員（29）。顔や喉のあたりを負傷し病院に搬送された
が、午前10時50分に死亡が確認された。
事故を受け、陸上自衛隊は手りゅう弾などの火器を使用する訓練を全国で見合わせた。現在、当時の詳しい状況を調査している。