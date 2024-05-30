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クリミアでウクライナ軍のミサイル攻撃を撃退、フェリー2隻が損傷
クリミアでウクライナ軍のミサイル攻撃を撃退、フェリー2隻が損傷
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クリミア半島ケルチで現地時間30日未明、ウクライナ軍による攻撃を撃退中に撃墜されたミサイルの破片が落下し、フェリー2隻が損傷した。 2024年5月30日, Sputnik 日本
2024-05-30T09:37+0900
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クリミア首長顧問のオレグ・クリュチコフ氏が自身のテレグラム・チャンネルで報告した。船員や民間人に死者は出ていない。
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クリミアでウクライナ軍のミサイル攻撃を撃退、フェリー2隻が損傷
クリミア半島ケルチで現地時間30日未明、ウクライナ軍による攻撃を撃退中に撃墜されたミサイルの破片が落下し、フェリー2隻が損傷した。
クリミア首長顧問のオレグ・クリュチコフ氏が自身のテレグラム・チャンネルで報告した。