ロシア軍「ザーパド」（西方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間に最多で445人の人員と歩兵戦闘車2台を失った。 ロシア軍「ザーパド」（西方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間に最多で445人の人員と歩兵戦闘車2台を失った。

ロシア軍「ツェントル」（中央方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間に咲いたで335人の人員と米国製歩兵戦闘車M2ブラッドレー1台を失った。 ロシア軍「ツェントル」（中央方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間に咲いたで335人の人員と米国製歩兵戦闘車M2ブラッドレー1台を失った。

ロシア軍「ユグ」（南方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間に305人以上の人員と戦車1両を失った。 ロシア軍「ユグ」（南方面）隊の戦闘ゾーンでウクライナ軍は過去24時間に305人以上の人員と戦車1両を失った。