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太陽フレアの映像が公開、31日夜はオーロラが出現
太陽フレアの映像が公開、31日夜はオーロラが出現
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先に発生した太陽フレアの映像が公開された。フレアは地球の大気に衝突し、磁気嵐を引き起こす模様。そのため、31日の夜にはオーロラが空に出現すると予想されている。 2024年5月31日, Sputnik 日本
2024-05-31T09:08+0900
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太陽フレアの映像が公開、31日夜はオーロラが出現
2024年5月31日, 09:08 (更新: 2024年5月31日, 10:02)
先に発生した太陽フレアの映像が公開された。フレアは地球の大気に衝突し、磁気嵐を引き起こす模様。そのため、31日の夜にはオーロラが空に出現すると予想されている。