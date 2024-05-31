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埼玉・川口のタクシー発砲事件で68歳の男に逮捕状

埼玉・川口のタクシー発砲事件で68歳の男に逮捕状

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埼玉県川口市でタクシー客が運転手に発砲した29日の事件で、警察は現場から逃走した男を瀬川好一（68）と特定し、強盗殺人未遂の疑いで逮捕状を取った。 2024年5月31日, Sputnik 日本

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警察は近く情報を公開し、行方を捜査することにしている。

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