https://sputniknews.jp/20240531/85-18526865.html
露ウラジオストク・境港結ぶ定期客船 8月から5年ぶりに再開
露ウラジオストク・境港結ぶ定期客船 8月から5年ぶりに再開
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ロシア極東のウラジオストクから、韓国の東海（トンヘ）を経由して日本の鳥取県境港市を結ぶ定期旅客船「イースタンドリーム号」が、8月から5年ぶりに復活する。運航会社ドゥウォン商船（韓国）が明らかにした。 2024年5月31日, Sputnik 日本
2024-05-31T14:02+0900
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イースタンドリーム号は2019年まで同じルートで運航していたが、コロナ禍などで以前の所有者だった別会社が廃業。その後、ドゥウォン商船が買い取り、ウラジオストク～東海間のみで再開していた。運航は週1往復で、毎週木曜日にウラジオストクを出港し、土曜日に境港に到着。日曜日に境港から再び出発し、水曜日にウラジオストクに戻る。往路、復路ともに東海に停泊する。予約サイトによると、ウラジオストク～境港までの片道料金は燃油サーチャージなど込で528ドル（約8万2700円）から。最高級のプレジデントルームは6654ドル（約104万円）からとなっている。
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露ウラジオストク・境港結ぶ定期客船 8月から5年ぶりに再開
ロシア極東のウラジオストクから、韓国の東海（トンヘ）を経由して日本の鳥取県境港市を結ぶ定期旅客船「イースタンドリーム号」が、8月から5年ぶりに復活する。運航会社ドゥウォン商船（韓国）が明らかにした。
イースタンドリーム号は2019年まで同じルートで運航していたが、コロナ禍などで以前の所有者だった別会社が廃業。その後、ドゥウォン商船が買い取り、ウラジオストク～東海間のみで再開していた。
運航は週1往復で、毎週木曜日にウラジオストクを出港し、土曜日に境港に到着。日曜日に境港から再び出発し、水曜日にウラジオストクに戻る。往路、復路ともに東海に停泊する。
予約サイトによると、ウラジオストク～境港までの片道料金は燃油サーチャージなど込で528ドル（約8万2700円）から。最高級のプレジデントルームは6654ドル（約104万円）からとなっている。